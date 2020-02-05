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Власти Украины уличены в фальсификации электронной переписи населения

Власти Украины уличены в фальсификации электронной переписи населения

 Латвийские спецслужбы провели обыски в офисе компании-ретрансляторе «Первого канала»

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16:09   5 Февраля 2020
Россия

Путин призвал отбирать лицензии у аптек, наживающихся на коронавирусе

Путин призвал отбирать лицензии у аптек, наживающихся на коронавирусе

Президент России Владимир Путин призвал выявить тех, кто пытается нажиться вокруг ситуации с коронавирусом. Об этом он заявил в среду, 5 февраля.

«Решили нажиться! Надо выявить таких по каждой организации и принять решение, чтобы неповадно было в следующий раз», — заявил президент.

Глава государства также предложил лишать лицензий аптеки, которые подняли цены на лекарства, чтобы нажиться на людях.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что главе государстве ежедневно докладывают о ситуации вокруг коронавируса. 

Власти Китая сообщили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в декабре 2019 года. Возбудителем инфекции оказался коронавирус 2019-nCov, который успел распространиться еще в 23 страны, в том числе и в Россию. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #путин #политика #общество #аптеки #коронавирус

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