Члены «Сильной России» и студенты позаботились о ветеранах и блокадниках Керчи

5 февраля делегация Героев РФ встретилась с учащимися Керченского политехнического колледжа, над которым Общероссийское движение «Сильная Россия» взяло шефство после трагедии 2018 года.

В состав делегации вошли заместитель председателя движения «Сильная Россия», председатель Президиума Общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой и член Высшего совета «Сильной России», Герой России, полковник Александр Головашкин.

Главной темой поездки, организованной во взаимодействии с Минобороны РФ, стала подготовка к 75-летию Великой Победы, поэтому Герои России начали ее с возложения цветов к братской могиле воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны.

В возложении цветов также приняли участие вице-премьер Республики Крым Елена Романовская, глава администрации Керчи Сергей Бороздин, председатель Союза высших офицеров Севастополя генерал-майор Василий Казаченко, советник командующего Черноморским флотом контр-адмирал Юрий Азалин, Дворников Сергей Анатольевич, заместитель командира бригады десантных кораблей Черноморского флота, юнармейцы.

Учащимся подшефного колледжа Герои России передали наказ от Героев Советского союза – ветеранов Великой Отечественной войны и точную копию Знамени Победы. Также «Сильная Россия» предложила ребятам взять персональное шефство над каждым из оставшихся в живых ветеранов Керчи.

«В 2018 году вы, ребята, пережили страшную трагедию, потеряли друзей и товарищей, были на волосок от смерти, а потому лучше, чем ваши сверстники можете понять боль и подвиг тех, кто пережил Великую Отечественную войну. Сегодня в Керчи осталось всего 86 ветеранов ВОВ и 11 блокадников – возьмите над ними персональное шефство. Больше всего они нуждаются во внимании, и не только по праздникам. Дарите им радость общения и заботу», – сказал Сергей Липовой.

Он рассказал, что «Сильная Россия» также уделяет огромное внимание поддержке ветеранов – в рамках поездки Герои посетили керченских блокадников дома и в больнице и передали им подарки от движения.

«Движение "Сильная Россия" системно работает с жителями блокадного Ленинграда во многих регионах России, эта деятельность осуществляется во взаимодействии с Минобороны и администрацией Санкт-Петербурга. После резонанса вокруг керченских блокадников мы внесли коррективы в давно уже запланированную поездку в Керчь и попросили наших Героев передать ветеранам от всех нас поздравления с предстоящим юбилеем Победы и подарки – телевизоры, чтобы они могли с удовольствием посмотреть на большом экране патриотические фильмы и парад на Красной площади 9 мая», – рассказал лидер движения «Сильная Россияч» , член Общественного совета Минобороны Антон Цветков.

Он подчеркнул, что поддержку ветеранам, блокадникам «Сильная Россия» оказывает по всей стране.

Также в рамках поездки Сергей Липовой и Александр Головашкин почтили память жертв массового расстрела, который произошел в Керченском политехническом колледже в октябре 2018 года.