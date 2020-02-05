Палестинцев возмутила тайная встреча Нетаньяху с лидером Судана

Информация о том, что израильский премьер-министра Биньямин Нетаньяху и председатель Суверенного совета Судана Абдул-Фаттах Бурхан провели двустороннюю встречу, была крайне негативно встречена в Палестине.

Недовольство палестинцев вызвал тот факт, что лидер Судана встретился с премьер-министром Израиля вскоре после того, как президент США озвучил свои предложения по так называемой «сделке века» - плану урегулирования палестино-израильского конфликта, который на самом деле удовлетворяет лишь интересы израильского государства, ущемляя при этом Палестину.

Информационное агентство «Политика сегодня» ранее сообщало о том, как отреагировали власти и народ Палестины на озвученный Трампом план Вашингтона.

В Судане к «сделке века» также многие отнеслись негативно. Накануне инициативная группа суданцев провела перед зданием Совета министров акцию протеста против нормализации отношений с Израилем. Демонстранты выкрикивали лозунги и размахивали плакатами. На одно из них было написано:

«Бурхан, сколько они тебе заплатили, чтобы посидеть с торговцем кровью».

Также они передали меморандум, в котором содержалось требование к властям отказаться от налаживания отношения с «сионистским образованием».

По словам представителя инициативной группы, активисты вышли с протестом, так как Абдул-Фаттах Бурхан провел встречу с Биньямином Нетаньяху, не учитывая позиции своего народа, который не согласен с незаконными действиями Израиля против Палестины

Встречу Бурхана и Нетаньяху осудило также движение ФАТХ.

«(Эта встреча) противоречит позиции братского суданского народа, который всегда поддерживает право палестинского народа на создание своего свободного и независимого суверенного государства в пределах границ 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме», — заявил секретарь Центрального комитета генерал-майор Джибриль Раджуб.

С другой стороны, премьер-министр Судана Абдалла Хамдок приветствовал заявление Бурхана о его недавней встрече с главой израильского правительства. Также на эту новость отреагировал и госсекретарь США Майк Помпео.

Напомним, глава переходного суверенного совета Судана Абдул-Фаттах Бурхан провел встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху 3 февраля, не поставив в известность об этом правительство, чем возмутил кабинет министров. По словам Бурхана, его встречу с Нетаньяху организовали Объединенные Арабские Эмираты.