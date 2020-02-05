Сурайкин поборется с кознями КПРФ в Екатеринбурге во имя Сталина

Руководитель «Коммунистов России» Максим Сурайкин обвинил КПРФ в сговоре с администрациями регионов, из-за которого, по его словам, кандидатов от КПКР не допускают до выборов в 70 процентах случаев. Об этом политик сообщил в разговоре с корреспондентом «Политики Сегодня».

«Мы всегда на областных выборах выдвигаемся, и, к сожалению, в двух третях случаев, в 70 процентах, мы после сбора подписей получаем отказы, потому что везде существует сговор КПРФ с администрацией. И основное требование КПРФ, за то, что они сдают свой результат администрациям регионов, чтобы нас не допускали к выборам как настоящую компартию», — посетовал Сурайкин.

У настоящих, с точки зрения партийного лидера, коммунистов планы на Екатеринбург, который для Сурайкина навсегда останется Свердловском. В беседе с «ПС» политик частично подтвердил информацию Telegram-канала «Города News». Анонимные авторы ранее сообщили о визите Сурайкина в администрацию губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, где тот получил «предварительное одобрение» на выдвижение сопартийцев в Законодательное собрание Свердловской области.

«Я действительно сейчас в Екатеринбурге, для меня это всегда Свердловск, наш советский город. Сегодня я ходил в администрацию города сдавать подписи и мое личное заявление как руководителя партии на имя главы города, с просьбой рассмотреть вопрос о переименовании улицы Ельцина в улицу Иосифа Виссарионовича Сталина, поэтому Телеграм-канал безбожно врет», — заверил Сурайкин.

Ранее КПКР предложила переименовать местную улицу Бориса Ельцина в улицу имени Иосифа Сталина — Сурайкин отметил, что активисты партии собрали около 200 листов подписей екатеринбуржцев в поддержку своей инициативы. Однако помимо идеологических целей у «настоящих» коммунистов есть и политические задачи в Екатеринбурге.

Сурайкин заверил, что партия продолжит борьбу за депутатские кресла, но «ни в какие администрации» ходить не намерен.

Напомним, в 2021 году пройдут выборы в Государственную думу РФ. В связи с этим «Коммунисты России» заявили о расширении и запланировали усилить организационные структуры партии.

Ранее в интервью «Политике Сегодня» Сурайкин сообщал, что надеется на 15 депутатских мест для своих коммунистов. В первую очередь, в депутаты собирается все руководство партии — председатель ЦК и его заместитель, а также наиболее «популярные» члены областных комитетов. Сам Сурайкин претендует на место руководителя потенциальной фракции и планирует стать членом Совета Госдумы.