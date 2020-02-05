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15:53   5 Февраля 2020
Россия

Перенджиев заявил о неоспоримой причастности Франции к убийству журналистов из России в ЦАР

Перенджиев заявил о неоспоримой причастности Франции к убийству журналистов из России в ЦАР

Член экспертного совета «Офицеры России», доцент РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев назвал неоспоримой причастность Франции к убийству российских журналистов в ЦАР. Его слова передает ФБА «Экономика сегодня» в среду, 5 февраля. 

Согласно расследованию Федерального агентства новостей, Франция напрямую причастна к убийству российских журналистов в ЦАР в 2018 году. Речь в нем идет об Александре Расторгуеве, Кирилле Радченко и Орхане Джемале. 

По словам эксперта, Франция считает ЦАР чуть ли не своей вотчиной. Париж на базе специально созданных и подконтрольных террористических группировок создал там систему теневой экономики, объясняет Перенджиев. 

«Теневая экономика – не просто громкие слова, а разграбление урановых залежей – лишь верхушка айсберга того "бизнеса", который французы ведут в стране», — цитирует его агентство. 

Он отметил, что речь идет о продаже оружия террористам, поставках наркотиков, работорговле и даже создании незаконного рынка донорских органов, что приносит колоссальный доход французским финансово-промышленным группам.

Однако здесь появляются русские и пытаются навести порядок, усиливая правоохранителей, а также искореняя бандформирования. Париж это воспринял как личную угрозу финансовым интересом, заявил Перенджиев.

Жертвами оказались российские журналисты, которых отправляли туда на убой. А тот факт, что проект курировал олигарх Михаил Ходорковский и сотрудники французских спецслужб, явно подтверждает, что журналистов не планировалось оставлять живыми, резюмирует он.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #франция #политика #общество #весь мир #цар #убийство журналистов

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