Организацией общефедеральной Минуты молчания займется Правительство РФ

Заместитель председателя ГД Ирина Яровая уверена, что Правительство РФ организует всероссийскую Минуту молчания «самым умным образом». Законопроект о мероприятии 22 июня, приуроченный ко Дню памяти и скорби и в день начала Великой Отечественной войны, Госдума приняла в первом чтении 5 февраля.

«Сейчас важно думать о том, что в принципе для нас всех важно вот это объединение в Минуту молчания», — не взялась уточнить подробности акции в беседе с «Политикой Сегодня» Ирина Яровая.

По словам народной избранницы, общефедеральная Минута молчания будет организована по примеру других мероприятий, приуроченных к воинским датам.

«Порядок организационный и процедурные вопросы, безусловно, самым умным образом будут решены на уровне Правительства РФ, как это решается при организации всех мероприятий, связанных с воинскими датами», — сказала Яровая.