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16:03   5 Февраля 2020
Россия

Организацией общефедеральной Минуты молчания займется Правительство РФ

Организацией общефедеральной Минуты молчания займется Правительство РФ

Заместитель председателя ГД Ирина Яровая уверена, что Правительство РФ организует всероссийскую Минуту молчания «самым умным образом». Законопроект о мероприятии 22 июня, приуроченный ко Дню памяти и скорби и в день начала Великой Отечественной войны, Госдума приняла в первом чтении 5 февраля.

«Сейчас важно думать о том, что в принципе для нас всех важно вот это объединение в Минуту молчания», — не взялась уточнить подробности акции в беседе с «Политикой Сегодня» Ирина Яровая.

По словам народной избранницы, общефедеральная Минута молчания будет организована по примеру других мероприятий, приуроченных к воинским датам.

«Порядок организационный и процедурные вопросы, безусловно, самым умным образом будут решены на уровне Правительства РФ, как это решается при организации всех мероприятий, связанных с воинскими датами», —  сказала Яровая.

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Автор: Анатолий Кубарев
#яровая #общество #гд #минута молчания

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