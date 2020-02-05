Организацией общефедеральной Минуты молчания займется Правительство РФ
Заместитель председателя ГД Ирина Яровая уверена, что Правительство РФ организует всероссийскую Минуту молчания «самым умным образом». Законопроект о мероприятии 22 июня, приуроченный ко Дню памяти и скорби и в день начала Великой Отечественной войны, Госдума приняла в первом чтении 5 февраля.
«Сейчас важно думать о том, что в принципе для нас всех важно вот это объединение в Минуту молчания», — не взялась уточнить подробности акции в беседе с «Политикой Сегодня» Ирина Яровая.
По словам народной избранницы, общефедеральная Минута молчания будет организована по примеру других мероприятий, приуроченных к воинским датам.
«Порядок организационный и процедурные вопросы, безусловно, самым умным образом будут решены на уровне Правительства РФ, как это решается при организации всех мероприятий, связанных с воинскими датами», — сказала Яровая.
#Заседание: По мнению депутатов, минуту молчания в День памяти и скорби можно объявлять в 12.15 по московскому времени (это точное время выхода в эфир сообщения о нападении нацистской Германии на Советский Союз). pic.twitter.com/TEd0nDduu0— Государственная Дума (@dumagovru) February 5, 2020