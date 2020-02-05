Милонов считает, что внешнеполитические интересы США не должны влиять на Ливию

Предложенный Великобританией проект резолюции по Ливии не только преждевременный, но и не соответствует интересам ливийского народа. Таким мнением с Федеральным агентством новостей поделился депутат Госдумы Виталий Милонов.

По его словам, западные страны прикрываются миротворческими инициативами, но на самом деле пытаются повернуть текущую ситуацию в североафриканской стране в выгодном для себя ключе. Британскую резолюцию преподнесли якобы как инструмент для поддержки договоренностей, которые достигли по результатам берлинской международной конференции по Ливии.

Однако западные страны не заставили Турцию прекратить поддержку так называемого Правительства национального согласия (ПНС) в Триполи, которое нарушает оружейное эмбарго ООН. РФ, в отличие от США и союзников Вашингтона, выступает лишь за прекращение кровопролития в Ливии и возвращение мирной жизни в североафриканской стране.

«Конечно же, решения по Ливии должны быть продиктованы не политической конъюнктурой, не внешнеполитическими интересами США и их союзников, а исключительно интересами ливийского населения», — добавил Виталий Милонов.

Здесь позиция российской стороны отличается кардинально — РФ не пытается навязывать собственную администрацию, политиков, которые удобны. Россия хочет поддержать ливийцев в выборе мирного пути, резюмировал Виталий Милонов.