Либералы «защищают» россиян, критикуя социальный блок поправок к Конституции

Представители российской либеральной общественности обрушились с критикой на социальный блок поправок к Конституции, несмотря на то, что именно он усилит социальную защищенность граждан России.

По данным опроса ВЦИОМ, большинство россиян поддерживают предложенные поправки к главному закону страны. Так, 91 процент участников опроса высказались за индексации пенсий и социальных выплат, еще 90 процентов положительно относятся предложение зафиксировать минимальную оплату труда не ниже прожиточного минимума. Россияне поддержали и ценз оседлости для кандидатов в президенты (87 процентов), положительно восприняли жители России и право Конституционного суда оспаривать законность новых инициатив парламента по запросу президента РФ — 81 процент, запрет на двойное гражданство и ВНЖ другой страны для губернаторов, судей, депутатов и чиновников, начиная с муниципального уровня (68 процентов).

Однако, несмотря на поддержку поправок россиянами, оппозиционные публицисты, политологи и общественные деятели раскритиковали не изменения в области полномочий президента и работы судов, а социальный блок.

К примеру, демократ Борис Вишневский назвал предложение зафиксировать МРОТ не ниже прожиточного минимума манипуляцией. А писатель и либерально настроенный политконсультант Иван Давыдов в эфире «Эха Москвы» заявил, что «обсуждение поправок затягивает, будит фантазию» и вообще может стать «единственным нашим национальным проектом», пишет издание Nation News.

В свою очередь, либеральный политолог Михаил Краснов, который был советником по вопросам Конституционного права при президенте Борисе Ельцине, и вовсе раскритиковал все поправки, добавив, что их социальная часть является «дымовой завесой для заманивания и поднятия рейтинга».

Интересно, что если поправки столь незначительны и ничего принципиально не изменят, почему оппозиционеры так активно стремятся дискредитировать эту идею? Особенно если обратиться к прошлому, где эти же лица критиковали действующую Конституцию 1993 года и требовали ее переписать. Судя по всему, критика в данном случае выступает процессом ради процесса и не имеет никакой связи с реальным желанием улучшить жизнь россиян.