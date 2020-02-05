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Власти Украины уличены в фальсификации электронной переписи населения

Власти Украины уличены в фальсификации электронной переписи населения

 Латвийские спецслужбы провели обыски в офисе компании-ретрансляторе «Первого канала»

Латвийские спецслужбы провели обыски в офисе компании-ретрансляторе «Первого канала»
Путин заявил, что РФ поддерживает суверенитет и территориальную целостность Ирака

Путин заявил, что РФ поддерживает суверенитет и территориальную целостность Ирака

 Марков считает, что Анкара соглашением с ПНС Ливии фактически поделила Средиземное море

Марков считает, что Анкара соглашением с ПНС Ливии фактически поделила Средиземное море
14:29   5 Февраля 2020
Россия

Путин сообщил о намерении России укреплять взаимодействие с Ираном

Путин сообщил о намерении России укреплять взаимодействие с Ираном

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия планирует укреплять взаимодействие с Ираном в борьбе с терроризмом в мире и продолжать сотрудничать в рамках астанинского процесса. Его слова передает РИА Новости в среду, 5 февраля.

«Намерены укреплять взаимодействие с Ираном в борьбе с международным терроризмом, координировать шаги в рамках астанинского процесса, содействия урегулированию в Сирии», — сказал глава государства. 

Ранее российский лидер сообщил, что в современном мире растет угроза терроризма, а также разрушается система контроля над вооружениями. По его словам, этому способствовал выход США из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #путин #иран #политика #общество

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