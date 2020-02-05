Путин сообщил о намерении России укреплять взаимодействие с Ираном

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия планирует укреплять взаимодействие с Ираном в борьбе с терроризмом в мире и продолжать сотрудничать в рамках астанинского процесса. Его слова передает РИА Новости в среду, 5 февраля.

«Намерены укреплять взаимодействие с Ираном в борьбе с международным терроризмом, координировать шаги в рамках астанинского процесса, содействия урегулированию в Сирии», — сказал глава государства.

Ранее российский лидер сообщил, что в современном мире растет угроза терроризма, а также разрушается система контроля над вооружениями. По его словам, этому способствовал выход США из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.