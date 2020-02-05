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15:10   5 Февраля 2020
Россия

России вернули долги за мирный атом и оборону

России вернули долги за мирный атом и оборону

Займы иностранных государств у России чаще всего связаны со строительством объектов атомной промышленности и обороны. Об этом рассказала эксперт движения «Сильная Россия» по вопросам финансовой и правовой грамотности населения, доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве РФ Наталья Залюбовская в комментарии «Политике сегодня».

«Информация о долгах других стран перед Россией не является публичной, от того сложно судить как о размере задолженности, так и о характере и целях выданных кредитов. В целом можно лишь предполагать, что чаще всего займы связанны со строительством объектов атомной и оборонной промышленности», — сказала член «Сильной России».

Залюбовская связала рекорд по возврату кредитов РФ с ужесточением политики Минфина

Таким образом доцент прокомментировала данные «Ведомостей» о том, что в 2019 году сумма возвращенных России кредитов превысила стоимость взятых долгов. Как указывал заместитель главы Минфина Сергей Сторчак, это произошло впервые с 2010 года. 

Залюбовская отметила, что средним сроком займа, как правило, является пять-десять лет. Рекорд по возврату можно связать именно с этим — просто наступил момент исполнения обязательств. Действительно, замминистра рассказывал, что в прошлом году у пяти-шести заемщиков наступило время оплаты основной части долга.

«Тем не менее, если говорить об информации о досрочном погашении некоторыми странами своих задолженностей, не стоит забывать об ужесточении политики Минфина РФ по вопросу обеспечения возвратности кредитов», — заметила собеседник ПС.

Основными должниками России выступают Белоруссия и Венесуэла, рассказала доцент, ссылаясь на данные РБК. По ее словам, это свидетельствует об ориентировании Москвы на политические мотивы при выборе заемщиков.

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Автор: Анна Манц
#долг #сильная россия

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