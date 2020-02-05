Путин предупредил о росте угрозы терроризма

Президент России Владимир Путин заявил, что человечество приблизилось к опасной черте из-за региональных конфликтов, а также разрушения системы контроля над вооружениями. Его слова передает в среду, 5 февраля, ТАСС.

«К сожалению, в наши дни растет угроза терроризма, множатся региональные конфликты», — сказал глава государства.

Ранее глава государства заявил, что мир недооценивает угрозу ядерной войны. Президент подчеркнул, что ее опасность реальна. Он отметил, что в мире разваливается международная система сдерживания вооружений. Этому поспособствовал выход США из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.

Президент РФ регулярно предупреждает о террористической угрозе. Так, летом в 2018 году он назвал борьбу с терроризмом главным направлением в рамках ШОС.