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Власти Украины уличены в фальсификации электронной переписи населения

 Латвийские спецслужбы провели обыски в офисе компании-ретрансляторе «Первого канала»

Латвийские спецслужбы провели обыски в офисе компании-ретрансляторе «Первого канала»
Путин заявил, что РФ поддерживает суверенитет и территориальную целостность Ирака

Путин заявил, что РФ поддерживает суверенитет и территориальную целостность Ирака

 Марков считает, что Анкара соглашением с ПНС Ливии фактически поделила Средиземное море

Марков считает, что Анкара соглашением с ПНС Ливии фактически поделила Средиземное море
14:15   5 Февраля 2020
Россия

Путин предупредил о росте угрозы терроризма

Путин предупредил о росте угрозы терроризма

Президент России Владимир Путин заявил, что человечество приблизилось к опасной черте из-за региональных конфликтов, а также разрушения системы контроля над вооружениями. Его слова передает в среду, 5 февраля, ТАСС.

«К сожалению, в наши дни растет угроза терроризма, множатся региональные конфликты», — сказал глава государства.

Ранее глава государства заявил, что мир недооценивает угрозу ядерной войны. Президент подчеркнул, что ее опасность реальна. Он отметил, что в мире разваливается международная система сдерживания вооружений. Этому поспособствовал выход США из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. 

Президент РФ регулярно предупреждает о террористической угрозе. Так, летом в 2018 году он назвал борьбу с терроризмом главным направлением в рамках ШОС. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #путин #политика #общество

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