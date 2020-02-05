Футболисту Хави не предлагали возглавить клуб «Барселона»

Испанский футбольный клуб официально не предлагал Хави стать главным тренером команды. Об этом в среду, 5 февраля, заявил директор «Барселоны» Эрик Абидаль.

Ранее клуб уволил Эрнесто Вальверде и назначил Кике Сетьена главным тренером команды до 30 июня 2022 года​​​. Футболист Хави впоследствии заявил, что отклонил предложение «Барселоны» возглавить команду.

Однако директор клуба ответил, что официального предложения Харви не делали. По его словам, на первой встрече Хави слушал, а на второй должен был представить план. Дельнейшие заявления в прессе относятся скорее к политике, чем к спорту.