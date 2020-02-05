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14:00   5 Февраля 2020
Весь мир

Футболисту Хави не предлагали возглавить клуб «Барселона»

Футболисту Хави не предлагали возглавить клуб «Барселона»

Испанский футбольный клуб официально не предлагал Хави стать главным тренером команды. Об этом в среду, 5 февраля, заявил директор «Барселоны» Эрик Абидаль.

Ранее клуб уволил Эрнесто Вальверде и назначил Кике Сетьена главным тренером команды до 30 июня 2022 года​​​. Футболист Хави впоследствии заявил, что отклонил предложение «Барселоны» возглавить команду.

Однако директор клуба ответил, что официального предложения Харви не делали. По его словам, на первой встрече Хави слушал, а на второй должен был представить план. Дельнейшие заявления в прессе относятся скорее к политике, чем к спорту.

«Я не занимаюсь политикой. У Хави нет богатого тренерского опыта. Клуб выбрал Сетьена, мы ему доверяем»,  — резюмировал директор «Барселоны».

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Автор: Анатолий Кубарев
#футбол #барселона #тренер #футбольный клуб

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