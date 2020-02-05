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Власти Украины уличены в фальсификации электронной переписи населения

Власти Украины уличены в фальсификации электронной переписи населения

 Латвийские спецслужбы провели обыски в офисе компании-ретрансляторе «Первого канала»

Латвийские спецслужбы провели обыски в офисе компании-ретрансляторе «Первого канала»
Путин заявил, что РФ поддерживает суверенитет и территориальную целостность Ирака

Путин заявил, что РФ поддерживает суверенитет и территориальную целостность Ирака

 Марков считает, что Анкара соглашением с ПНС Ливии фактически поделила Средиземное море

Марков считает, что Анкара соглашением с ПНС Ливии фактически поделила Средиземное море
14:04   5 Февраля 2020
Россия

Эксперт Соколов заявил, что США борются с господством РФ на континенте любыми способами

Эксперт Соколов заявил, что США борются с господством РФ на континенте любыми способами

Россия стала главной мировой целью, поскольку господствует на континенте. Об этом заявил эксперт по геополитике, член-корреспондент РАЕН Константин Соколов в беседе с «ПолитЭкспертом» в среду, 5 февраля. 

Так он прокомментировал шутливое предложение президента США Дональда Трампа, направленное к членам Демократической партии, обвинить Россию в своих проблемах с подсчетом голосов. По словам главы Белого дома, демократам следует честно признать свой провал, а не искать виновных. 

По мнению эксперта, американцев задевает господство России, именно поэтому против нее ведется борьба. 

«Это не только природные ресурсы, это центр созидательных сил мира. Вот поэтому информационная война и нацелена на Россию», — сказал он. 

Ранее первый зампред Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий назвал Вашингтон «дирижером» распространения антироссийских настроений на Западе.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #сша #политика #трамп #общество

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