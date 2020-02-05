Эксперт Соколов заявил, что США борются с господством РФ на континенте любыми способами

Россия стала главной мировой целью, поскольку господствует на континенте. Об этом заявил эксперт по геополитике, член-корреспондент РАЕН Константин Соколов в беседе с «ПолитЭкспертом» в среду, 5 февраля.

Так он прокомментировал шутливое предложение президента США Дональда Трампа, направленное к членам Демократической партии, обвинить Россию в своих проблемах с подсчетом голосов. По словам главы Белого дома, демократам следует честно признать свой провал, а не искать виновных.

По мнению эксперта, американцев задевает господство России, именно поэтому против нее ведется борьба.

«Это не только природные ресурсы, это центр созидательных сил мира. Вот поэтому информационная война и нацелена на Россию», — сказал он.

Ранее первый зампред Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий назвал Вашингтон «дирижером» распространения антироссийских настроений на Западе.