Шойгу на селекторном совещании рассказал о подготовке юбилейного парада Победы в Москве

Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел в Национальном центре управления обороной Российской Федерации селекторное совещание с руководством Вооруженных сил страны.

Как сообщает в среду, 5 февраля, пресс-служба Минобороны, Сергей Шойгу напомнил собравшимся, что в мае текущего года Россия будет отмечать 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.

«Безусловно, основное внимание будет приковано к главному военному параду в Москве, в котором задействуем 15 тысяч военнослужащих, 225 единиц вооружения и военной техники, 150 воздушных судов», — подчеркнул министр.

При этом он отметил, что во время парада на Красной площади зрителям впервые будут продемонстрированы 24 образца новейшей военной техники – зенитные ракетные системы, береговые ракетные комплексы, комплексы войсковой противовоздушной обороны, танки, боевые машины пехоты и автомобили дистанционного минирования.

Историческая часть парада, по словам Шойгу, будет представлена десятью расчетами в военной форме времен Великой Отечественной войны, а также механизированной колонной самоходных артиллерийских установок СУ-100 и танков Т-34-85.

В воинских частях, добавил Шойгу, уже ведется подготовка личного состава, а начиная с 25 марта совместные тренировки будут проходить в Алабинском гарнизоне. Всего планируется провести 15 совместных тренировок парада, а затем, с 29 апреля, будет проведено несколько прогонов на Красной площади.

Помимо подготовки военного парада, Сергей Шойгу предложил участникам совещания обсудить комплектование первых курсов ВУЗов Министерства обороны.

«Отмечу, что в целом созданная нами конкурсная система — а это не менее трех кандидатов на место — позволяет отбирать в военные ВУЗы наиболее мотивированных юношей и девушек», — заявил министр.

По его словам, в прошлом году была повышена планка к будущим летчикам — в летные училища впервые отбирались только I и II группы профессионально-психологической пригодности, обладающие качествами, которые необходимы для того, чтобы успешно освоить специальность военного летчика. Теперь, добавил Шойгу, необходимо обсудить как обеспечить кадровый заказ на подготовку офицеров. Развивая данную тему, участники совещания обсудили также обучение младших специалистов, непосредственно эксплуатирующих сложное и дорогостоящее современное вооружение, которым активно оснащаются войска.

Также на совещании обсуждался вопрос инфраструктурного обеспечения ВС, которое, по словам Шойгу, в последние годы активно развивается по всем направлениям и опережающими темпами. Ежегодно в России возводится более 3,5 тысяч зданий и сооружений, относящихся к военной инфраструктуре.