Задержание вице-премьера Клепикова опровергли в правительстве Пермского края

В пресс-службе правительства Пермского края опровергли информацию о задержании председателя администрации региона по вопросам образования, культуры, спорта и туризма Антона Клепикова.

«Информация не соответствует действительности. Слухи анонимных Telegram-каналов не комментируем», — сообщили в корреспонденту «Политики Сегодня» в пресс-службе.

О задержании Клепикова ранее сообщил телеграм-канал «неПолитов». Работой Антона Клепикова интересовались спецслужбы. В начале декабря оперативники ФСБ проверяли данные о хищении бюджетных средств Пермского края в 2017–2019 годах.

Накануне обысков, которые запланировали сотрудники ФСБ в Центре спортивной подготовки Прикамья, вице-премьер Клепиков уехал в Австрию и выкладывал фотографии из Вены на своей странице в Instagram.