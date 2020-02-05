Песков заявил о масштабной работе по борьбе с коронавирусом в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в России проводится масштабная и комплексная работа по борьбе с коронавирусом. Его слова передает РИА Новости в среду, 5 января.

Официальный представитель Кремля отметил, что давать какие-то оценки по работе с коронавирусом еще рано. Однако он подчеркнул, что работа проделывается системная и очень обширная.

«Работают ученые, компании, имеется в виду научная работа в плане разработки вакцины. Ведется очень масштабная работа», — заявил он.

Он также заявил, что глава государства Владимир Путин ежедневно, а порой и ежечасно получает данные о ситуации с коронавирусом.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Специалистам удалось определить возбудителя болезни — им оказался коронавирус 2019-nCov, которым успели заразиться жители еще 23 стран. В России выявлено всего два случая заражения, оба заболевших оказались жителями КНР.