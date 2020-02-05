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13:08   5 Февраля 2020
Россия

Песков заявил о масштабной работе по борьбе с коронавирусом в России

Песков заявил о масштабной работе по борьбе с коронавирусом в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в России проводится масштабная и комплексная работа по борьбе с коронавирусом. Его слова передает РИА Новости в среду, 5 января. 

Официальный представитель Кремля отметил, что давать какие-то оценки по работе с коронавирусом еще рано. Однако он подчеркнул, что работа проделывается системная и очень обширная. 

«Работают ученые, компании, имеется в виду научная работа в плане разработки вакцины. Ведется очень масштабная работа», — заявил он. 

Он также заявил, что глава государства Владимир Путин ежедневно, а порой и ежечасно получает данные о ситуации с коронавирусом. 

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Специалистам удалось определить возбудителя болезни — им оказался коронавирус 2019-nCov, которым успели заразиться жители еще 23 стран. В России выявлено всего два случая заражения, оба заболевших оказались жителями КНР.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #песков #политика #общество #коронавирус

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