Путина ежечасно информируют о ситуации с коронавирусом

Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава государства каждый час получает информацию о том, как развивается ситуация с новым типом коронавируса.

«Президент ежечасно получает информацию о ситуации с коронавирусом», — сообщил Песков журналистам в среду, 5 февраля.

Напомним, китайские власти сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке пневмонии неизвестного нового типа в городе Ухань в конце декабря 2019 года. Позже специалисты выяснили, что заболевание вызывает коронавирус 2019-nCoV.

К настоящему моменту, по данным ВОЗ, новым типом коронавируса заражены более 24 тысяч человек в материковом Китае, а также зафиксированы случаи заболевания более чем в десяти других странах. 492 заболевших скончались. ВОЗ уже признала вспышку новой пневмонии чрезвычайной ситуацией международного значения.