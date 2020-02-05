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12:47   5 Февраля 2020
Весь мир

Путина ежечасно информируют о ситуации с коронавирусом

Путина ежечасно информируют о ситуации с коронавирусом

Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава государства каждый час получает информацию о том, как развивается ситуация с новым типом коронавируса.

«Президент ежечасно получает информацию о ситуации с коронавирусом», — сообщил Песков журналистам в среду, 5 февраля.

Напомним, китайские власти сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке пневмонии неизвестного нового типа в городе Ухань в конце декабря 2019 года. Позже специалисты выяснили, что заболевание вызывает коронавирус 2019-nCoV.

К настоящему моменту, по данным ВОЗ, новым типом коронавируса заражены более 24 тысяч человек в материковом Китае, а также зафиксированы случаи заболевания более чем в десяти других странах. 492 заболевших скончались. ВОЗ уже признала вспышку новой пневмонии чрезвычайной ситуацией международного значения.

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Автор: Александр Люблинский
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