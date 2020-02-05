Марков считает, что Анкара соглашением с ПНС Ливии фактически поделила Средиземное море

Комментируя высказывание министра обороны Республики Чад Мохаммада Абали о том, что именно действия НАТО спровоцировали новый террористический очаг в Ливии, экс-депутат Госдумы, директор Института политических исследований, председатель межкомиссионной рабочей группы Общественной палаты РФ по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Сергей Марков отметил, что альянс крайне недальновиден и небезопасен для стран Африки.

Лидер оборонного ведомства Чада Мохаммад Абали также подчеркнул, что разрушительное вмешательство Запада в ливийскую государственность и военное вторжение НАТО спровоцировали в стране условия для того, чтобы в нее стекались различные террористические группировки.

Федеральное агентство новостей побеседовало об этом с Сергеем Марковым, который убежден, что именно североатлантический альянс опасен для африканских стран из-за своих «аморальных» действий.

«Вина НАТО в ливийском кризисе огромна и колоссальна, поскольку члены альянса вторглись в Ливию [в 2011 году — ред. ], разрушили там все. Это свидетельствует о недальновидности НАТО и его неспособности предсказать последствия своей деятельности. Кроме того, НАТО аморально, так как по-прежнему не может признать свою вину и продолжает утверждать, что поступило правильно в отношении Ливии. Поэтому НАТО действительно представляет угрозу мировой безопасности, в том числе и для тех стран, которые представлены в альянсе», — объяснил он.

Марков добавил, что теперь НАТО никак не может воздействовать на Турцию, которая не прекращает поставлять в Ливию оружие и наемников. По его мнению, Турция «подписала марионеточный договор» с кем нужно.

«Анкара фактически поделила чуть ли не половину Средиземного моря, а НАТО не способно нести ответственность за это и что-то сделать. Все это свидетельствует о том, что НАТО является таким динозавром с маленьким мозгом, огромным телом и неспособностью оценивать последствия своей деятельности», — заключил собеседник агентства.

Напомним, что, несмотря на оружейное эмбарго, наложенное на Ливию, Турция регулярно поставляет в страну оружие, технику и сирийских наемников по воде и по воздуху. Об этом свидетельствуют местные жители и многочисленные сообщения СМИ.