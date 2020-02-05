Милонов назвал Навального «циничным полицаем» из-за ролика о блокадном хлебе

Депутат Виталий Милонов, представляющий в Госдуме РФ интересы петербуржцев, в беседе с «Политикой Сегодня» возмутился роликом Алексея Навального, где блогер сравнил блокадные 125 грамм хлеба с российским продовольственным эмбарго. Народный избранник посоветовал блогеру «не попадаться на глаза ветеранам».

«Алексей Навальный как раз имеет непосредственное отношение к этой истории, поскольку лет 80 назад он выступал бы на стороне тех, кто установил блокаду Ленинграда. Конечно этот человек просто негодяй, это человек, который не брезгует ничем и не стесняется использовать какие-то священные моменты для россиян для собственной политической пропаганды», — заявил Милонов.

Очередное видео Навальный начал с рассуждений о блокадном пайке в Ленинграде, напоминающем ему о «17 тоннах европейской отличной еды, раздавленной бульдозерами» в рамках продэмбарго. Милонов же уверен, что блогер манипулирует общественным мнением, пытаясь вызвать у аудитории ассоциации с трагическими событиями в Ленинграде.

Политик считает высказывания блогера циничными по отношению к людям, пережившим трагические события 1941–1944 годов в Ленинграде, и уверяет — Навальному лучше не попадаться на глаза ветеранам, потому что он может «получить от них пощечину». «Полный цинизм», — констатировал депутат.

«Он мне напоминает агитаторов оккупационных немецких властей, которые призывали сдаться и получить "теплую похлебку и сухую постель", если передадут себя немецким "законным властям". Ну естественно, Навальный представляет из себя второсортного полицая на побегушках, поэтому он даже никоим образом не претендует на какую-то героическую роль — так, третьесортный предатель», — заключил Милонов.

В 2014 году Россия ответила на европейские санкции запретом на ввоз в страну некоторых видов сельскохозяйственной продукции, произведенной в странах ЕС. Результат эмбарго — снижение зависимости РФ от агропродовольственного импорта и рост отечественной пищевой промышленности.

Незаконно ввезенные продукты приходится ликвидировать: товары не проходят необходимые проверки, чтобы попасть на прилавки. В июне президент РФ продлил действие продовольственного эмбарго до 31 декабря 2020 года — к ввозу запрещены сельскохозяйственные продукты из ЕС, Австрии, Исландии, Канады, Норвегии, США, Лихтенштейна, Черногории и Украины.