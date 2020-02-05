Второй самолет ВКС доставил более 60 россиян из Уханя
Воздушно-космические силы России доставили на втором самолете еще 64 человека в Тюменскую область из города Ухань. Об этом в среду, 5 февраля, сообщает Минобороны России.
По данным военных медиков, состояние россиян, прибывших из Китайской Народной Республики, удовлетворительное.
«Заболевших не выявлено», — передает пресс-служба российского ведомства.
Всех прибывших перевезут в благоустроенное временное место размещения, где они пройдут карантин.
Ранее стало известно, что в аэропорту Тюмени приземлился первый самолет ВКС России с россиянами, эвакуированными из Уханя.
Ухань — город, находящийся в центральной части КНР. Именно там власти Китая зафиксировали вспышку неизвестной пневмонии, возбудителем которой оказался коронавирус 2019-nCov.