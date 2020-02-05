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12:43   5 Февраля 2020
Россия

Второй самолет ВКС доставил более 60 россиян из Уханя

Второй самолет ВКС доставил более 60 россиян из Уханя

Воздушно-космические силы России доставили на втором самолете еще 64 человека в Тюменскую область из города Ухань. Об этом в среду, 5 февраля, сообщает Минобороны России.

По данным военных медиков, состояние россиян, прибывших из Китайской Народной Республики, удовлетворительное. 

«Заболевших не выявлено», — передает пресс-служба российского ведомства. 

Всех прибывших перевезут в благоустроенное временное место размещения, где они пройдут карантин.

Ранее стало известно, что в аэропорту Тюмени приземлился первый самолет ВКС России с россиянами, эвакуированными из Уханя.

Ухань — город, находящийся в центральной части КНР. Именно там власти Китая зафиксировали вспышку неизвестной пневмонии, возбудителем которой оказался коронавирус 2019-nCov. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #коронавирус

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