Воздушно-космические силы России доставили на втором самолете еще 64 человека в Тюменскую область из города Ухань. Об этом в среду, 5 февраля, сообщает Минобороны России.

По данным военных медиков, состояние россиян, прибывших из Китайской Народной Республики, удовлетворительное.

«Заболевших не выявлено», — передает пресс-служба российского ведомства.

Всех прибывших перевезут в благоустроенное временное место размещения, где они пройдут карантин.

Ранее стало известно, что в аэропорту Тюмени приземлился первый самолет ВКС России с россиянами, эвакуированными из Уханя.

Ухань — город, находящийся в центральной части КНР. Именно там власти Китая зафиксировали вспышку неизвестной пневмонии, возбудителем которой оказался коронавирус 2019-nCov.