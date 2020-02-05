Нилов усомнился в успехе «Достойной жизни» экс-члена ЛДПР Худякова

Партия — серьезная структура, которая требует финансовые, организационные и людские ресурсы. Такими словами заместитель руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов прокомментировал просьбу корреспондента «Политики Сегодня» оценить потенциал новой партии Романа Худякова «Достойная жизнь».

«Слышал, что такую партию создали, но какие-то комментарии дать не могу, потому что не понимаю, кто будет финансировать», — ответил Нилов.

Партия бывшего члена ЛДПР Романа Худякова начала политическую карьеру с громких заголовков и призывов распустить Государственную думу. Нилов напомнил, что это политика и известные технологии, когда озвучивают громкие идеи и заголовки, чтобы привлечь внимание.

«Это никак не связано с партийным строительством. В свое время у нас было порядка 80 партий, которые на бумаге, но звучали громкие заголовки. Где они сейчас?», — добавил депутат.

Корреспондент уточнил, есть ли у «Достойной жизни» шансы пройти в парламент. Ярослав Нилов ответил нет. По его словам, чтобы партия прошла в парламент, за нее должны проголосовать. Партия станет участником избирательного процесса, если соберет подписи. Для этого нужен серьезный административный и финансовый ресурс. И не только в одном центре, а по всей стране.

Если нет серьезной финансовой и административной поддержки, то самостоятельно что-либо сделать маловероятно, продолжил Нилов. ЛДПР 30 лет и каждую избирательную кампанию партия подходит с новым уровнем развития. Даже обладая таким ресурсом, региональными отделениями и ячейками по всей стране, сложно собирать, заверять, проверять и отбраковывать некорректно заполненные листы. Поэтому, не имея ничего, несколько единомышленников, даже собрать подписи достаточно сложно. Уже не говоря о самом процессе избирательном.