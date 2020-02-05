Ройзман разжигает ненависть к цыганам для предвыборной кампании в Госдуму

В Екатеринбурге власти города продолжают обсуждение одного из наиболее резонансных вопросов последних месяцев — расселение так называемых цыганских поселков и строительство на их месте современных кварталов. В большинстве своем жители не против расселения при наличии должной компенсации, но есть и те, кто выступает категорически против. Свое мнение по этому поводу высказал экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, надеющийся использовать эту тему в собственных интересах перед выборами в Госдуму 2021 года.

У бывшего мэра бывшие проблемы

По его мнению, дома в «цыганских поселках» будут снесены в любом случае, потому что построены они на деньги от наркоторговли. Заявление Ройзмана вызвало резко негативную реакцию как со стороны самих цыган, так и со стороны остальных владельцев домов в проблемных районах.

Сами местные жители отмечают, что «цыганские поселки» давно перестали быть мононациональными, там проживают как цыганские общины, так и татары, русские и представители других национальностей. Кроме того, наркоторговля к домам и земле, на которой они построены, носит весьма посредственное отношение.

Пик наркоторговли в Екатеринбурге, как и в остальной России, пришелся на 90-е годы, однако цыгане поселились в своих поселках задолго до этого — земля под застройку им была выделена еще в середине XX века. То есть земля была передана таборам на законных основаниях, и в Генплане городского развития до 2035 года она обозначена как жилая.

С построенными на этой земле домами ситуация несколько иная — в 90-е в поселках действительно промышляло наркоторговлей несколько крупных преступных группировок, но в 2000-х они были полностью разгромлены. Что интересно, на борьбе с наркотиками политическую карьеру в Екатеринбурге построил и сам Ройзман.

Более того, бывший мэр неоднократно заявлял, что при нем все наркобанды в «цыганских поселках» были разгромлены, а преступники либо посажены, либо бежали.

Их дома впоследствии были либо разрушены, либо проданы, так что в них давно живут люди, которые никакого отношения к наркотикам не имеют. Не удивительно, что заявление Ройзмана их возмущает, ведь он, по сути, говорит о том, что ни в чем неповинные владельцы домов должны расстаться со своим имуществом из-за нескольких давно ликвидированных банд.

Национальный конфликт — поле для «грязной» политики

На самом же деле спор между «цыганскими поселками» и властями города заключается совсем в ином. Дело в том, что после распада СССР выделенная таборам земля так и не была как-либо юридически закреплена за частными владельцами. Именно из-за этого частные владельцы опасаются, что они могут не получить компенсации за свои дома. Оставшиеся цыганские общины беспокоит вопрос похожий — они хотят сохранить традицию жить табором, поэтому они хотят получить взамен не деньги или квартиры, а равноценные и благоустроенные поселки для заселения, возможно даже в других регионах России.

Остается открытым вопрос, с какой целью Ройзман попытался притянуть наркоторговлю к строительной теме. Так, есть мнение, что экс-мэр банально хочет влезть посредником между землевладельцами и застройщиками, чтобы «за процент» продвигать интересы сторон.

Но мотив может быть и политический — в 2021 году Ройзман намерен выдвинуть свою кандидатуру в депутаты Госдумы. Учитывая тот факт, что борьба с наркотиками на посту мэра Екатеринбурга — его единственная популярная в народе инициатива, он пытается ее освежить. По этой простой причине он и попытался силой притянуть к градостроительному спору цыган и наркоторговлю.

Его не смущает, что такой политический самопиар может сильно осложнить жизнь тем, кто сейчас в Екатеринбурге отстаивает права на собственные дома, и даже спровоцировать погромы, как было в конце 90-х годов. Не стоит исключать, что именно этого потенциальный кандидат и добивается, ведь на националистической вражде с цыганами он изначально строил свою карьеру.