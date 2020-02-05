По данным аналитиков Citi, эпидемия коронавируса может незначительно замедлить рост российского ВВП в 2020 году из-за падения цены на нефть. Об этом сообщает РБК.

Экономисты Citi Иван Чакаров и Артем Заигрин отметили, что цена на нефть в текущем году может понизиться на 11 долларов за баррель, что снизит рост ВВП на 1,72 процента. Дело в том, что Россия является крупным поставщиком нефти и других энергоносителей в Китай, ее поставки занимают 15 процентов от общего импорта нефтепродуктов в КНР.

Минэкономразвития, в свою очередь, прогнозирует рост российского ВВП в 2020 году в связи с мерами социальной поддержки, предложенными президентом России Владимиром Путиным, составит около двух процентов вместо 1,7 процента.

Напомним, что эпидемия коронавируса началась в конце декабря 2019 года, тогда же власти Китая сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о его массовом распространении в городе Ухань. По последним данным, заражены долее 24 тысяч человек в более чем 20 странах мира, скончались около 500 человек.