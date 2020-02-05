Роспотребнадзор не выявил новых случаев заболевания коронавирусом в РФ
Ранее сообщали о двух случаях заражения в России. Об этом напомнил представитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. По его словам, новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в РФ не выявили.
Роспотребнадзор информировал о двух случаях заражения коронавирусом среди прибывших граждан КНР. По информации ведомства, заболевания протекают в легкой клинической форме.
«Новых случаев заболеваний не зарегистрировали», — резюмировали в Роспотребнадзоре.
Принято решение о временном ограничении въезда граждан иностранных государств с территории Китая во всех воздушных пунктах пропуска через государственную границу РФ, кроме Шереметьево https://t.co/lT3VB5wU9I— Правительство России (@Pravitelstvo_RF) February 3, 2020
Q: How dangerous is the #2019nCoV? A: https://t.co/j6HsqP9iJb pic.twitter.com/z5t8e1oA6S— World Health Organization (WHO) (@WHO) February 4, 2020