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12:06   5 Февраля 2020
Россия

Роспотребнадзор не выявил новых случаев заболевания коронавирусом в РФ

Роспотребнадзор не выявил новых случаев заболевания коронавирусом в РФ

Ранее сообщали о двух случаях заражения в России. Об этом напомнил представитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. По его словам, новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в РФ не выявили.

Роспотребнадзор информировал о двух случаях заражения коронавирусом среди прибывших граждан КНР. По информации ведомства, заболевания протекают в легкой клинической форме.

«Новых случаев заболеваний не зарегистрировали», — резюмировали в Роспотребнадзоре.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #роспотребнадзор #общество #коронавирус

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