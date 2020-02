Роспотребнадзор не выявил новых случаев заболевания коронавирусом в РФ

Ранее сообщали о двух случаях заражения в России. Об этом напомнил представитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. По его словам, новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в РФ не выявили.

Роспотребнадзор информировал о двух случаях заражения коронавирусом среди прибывших граждан КНР. По информации ведомства, заболевания протекают в легкой клинической форме.

