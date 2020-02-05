Как в России тушат пожары онкозаболеваний

С 4 февраля в Брюсселе проходит конференция «Европейский план борьбы с раком: давайте стремиться к большему». На мероприятии лучшие специалисты ЕС обсудят профилактику, диагностику, лечение и паллиативную помощь.

По данным ВОЗ, ежегодно в ЕС рак диагностируется у 3,5 миллиона человек. К 2035 году это число может удвоиться. Чаще всего у европейцев диагностируют рак молочной железы (12,4 процента от общего числа заболеваний), рак простаты (11,7 процента) и рак легких (10,6 процента).

В России, по данным Минздрава, в 2018 году было выявлено более 199 тысяч случаев злокачественных образований. На первом месте, как и в Европе, рак молочной железы (13,2 процента), на втором — онкология легких (11,3 процента), на третьем — простаты (7,4 процента).

Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич в беседе с «Политикой Сегодня» заверил, что не видит принципиальных различий между европейским и российским подходами к лечению и профилактике рака. По словам специалиста, как на Западе, так и в России онкологи говорят о важности регулярной диагностики или онконастороженности населения.

«Очень важно заботиться о своем здоровье, и в первую, очередь, проходить ежегодную диспансеризацию. Именно диспансеризация, на мой взгляд, поможет нам выявлять онкологические заболевания на начальных этапах», — сказал специалист.

Российские меры в борьбе с раком Менделевеч находит «адекватными». Почти триллион рублей государство выделит, чтобы сократить количество заболевших в рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями». Благодаря финансированию в регионах создаются центры амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП).

К концу 2020 года по всей России их открылось почти 140. В таких центрах при первом подозрении на заболевание граждане могут пройти полное обследование в течение 14 дней. Немаловажный вклад в борьбу с заболеванием внесли петербургские ученые. Сотрудники Политехнического института разработали аппарат, позволяющий лечить опухоли без хирургического вмешательства с помощью ультразвука.

Помимо строительства новых онкоцентров и создания уникальных приборов, в России продолжается импортозамещение зарубежных препаратов. Менделевич положительно оценил рост доли отечественных лекарств на российском рынке.

«Собственное производство в такой чувствительной сфере как здравоохранение — вопрос нацбезопасности, в первую очередь. Бывает, что фармацевтические фирмы уходят из России, и мы остаемся без важных препаратов. И тогда приходится предпринимать экстренные меры, тушить эти пожары, и это плохо», — объяснил собеседник агентства.

С коллегой согласен доктор медицинских наук, онколог Андрей Атрощенко. По его словам, для государства крайне важно иметь свои препараты, а для разработки и внедрения российских аналогов зарубежных препаратов или дженериков необходима законодательная поддержка. В настоящий момент в России не проводятся клинические испытания дженериков, химическая формула которых повторяет формулу оригинала, прошедшего все исследования.

«Это неправильно, потому что многие дженерики могут значительно отличатся как по эффективности, так и по побочным действиям», — объяснил врач.

По словам специалиста, в России должны научиться выявлять недостатки дженериков и устранять их.

«Чем больше в стране будет своих исследований, тем больше пациентов получат отечественные эффективные препараты. Если мы не будем этого делать, мы будем зависимы от другой страны, которая в любой момент может объявить санкции, и мы будет полностью беззащитны», — предостерег онколог.

Москвичи обеспечиваются всеми необходимыми препаратами бесплатно, объяснил Атрощенко. Если в Москве пациент не получил бесплатное лекарство, он может купить его за свои деньги, а затем Минздрав полностью выплатит их стоимость — даже если речь идет о внушительной по российским меркам сумме от 150 до 200 тысяч рублей.

«Дженерики стоят намного дешевле оригинальных препаратов, однако необходимо узаконить форму контроля по эффективности дженериков. Законодательно решить эту проблему», — заключил собеседник агентства.

Минпромторг представил новую стратегию развития фармакологической отрасли «Фарма-2030» в июле 2019 года. Государство планирует значительно увеличить экспорт лекарств, то есть перейти от импортозамещающего производства к экспорту. Предполагается, что рынок российских препаратов должен вырасти в пять-шесть раз, а медицинских изделий в 8-10 раз.

В рамках предыдущей стратегии — «Фарма-2020» было выделено 4,5 миллиарда рублей и профинансировано более 400 проектов, направленных на разработку и трансферт технологий лекарственных форм.