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 Трамп узнал у демократов, когда они обвинят Россию в его победе на голосовании в Айове

Трамп узнал у демократов, когда они обвинят Россию в его победе на голосовании в Айове
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Путина ежечасно информируют о ситуации с коронавирусом

Путина ежечасно информируют о ситуации с коронавирусом

 Трамп узнал у демократов, когда они обвинят Россию в его победе на голосовании в Айове

Трамп узнал у демократов, когда они обвинят Россию в его победе на голосовании в Айове
12:00   5 Февраля 2020
Весь мир

Трамп узнал у демократов, когда они обвинят Россию в его победе на голосовании в Айове

Трамп узнал у демократов, когда они обвинят Россию в его победе на голосовании в Айове

Президент США Дональд Трамп во вторник, 4 февраля, в Twitter шуточно обратился к демократам с вопросом о том, когда посыпятся обвинения в сторону России в их провале на голосовании в штате Айова.

Обращение Трампа к коллегам из Демократической партии США последовало за его победой в штате Айова, где действующий президент страны набрал рекордное количество голосов в истории штата.

«Когда же демократы начнут обвинять Россию вместо того, чтобы [признать] собственную некомпетентность из-за провала на голосовании, который произошел в Айове? Демократы в Айове провалились, а республиканцы нет. У меня самое большое число голосов за всю историю этого великого штата», — написал Трамп.

Так, в Айове республиканцы набрали 95 процентов голосов.

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Автор: Галина Кандинская
#сша #трамп

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