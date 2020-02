Трамп узнал у демократов, когда они обвинят Россию в его победе на голосовании в Айове

Президент США Дональд Трамп во вторник, 4 февраля, в Twitter шуточно обратился к демократам с вопросом о том, когда посыпятся обвинения в сторону России в их провале на голосовании в штате Айова.

Обращение Трампа к коллегам из Демократической партии США последовало за его победой в штате Айова, где действующий президент страны набрал рекордное количество голосов в истории штата.

Так, в Айове республиканцы набрали 95 процентов голосов.

When will the Democrats start blaming RUSSIA, RUSSIA, RUSSIA, instead of their own incompetence for the voting disaster that just happened in the Great State of Iowa?