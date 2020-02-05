Трамп узнал у демократов, когда они обвинят Россию в его победе на голосовании в Айове

Президент США Дональд Трамп во вторник, 4 февраля, в Twitter шуточно обратился к демократам с вопросом о том, когда посыпятся обвинения в сторону России в их провале на голосовании в штате Айова.

Обращение Трампа к коллегам из Демократической партии США последовало за его победой в штате Айова, где действующий президент страны набрал рекордное количество голосов в истории штата.

«Когда же демократы начнут обвинять Россию вместо того, чтобы [признать] собственную некомпетентность из-за провала на голосовании, который произошел в Айове? Демократы в Айове провалились, а республиканцы нет. У меня самое большое число голосов за всю историю этого великого штата», — написал Трамп.

Так, в Айове республиканцы набрали 95 процентов голосов.