Китай надеется на скорый переломный момент в борьбе с коронавирусом

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин выразила надежду, что в Китае в скором времени наступит переломный момент в борьбе с коронавирусом. Об этом она заявила в среду, 5 февраля, во время онлайн-брифинга.

Второй день число новых случаев с подозрением на заражение заметно снижается. Так, за 2 февраля были выявлены 5 173 случая с подозрением на заражение, 3 февраля — 5 072 случая, а 4 февраля — 3 971 случай, заявила она.

«Мы надеемся, что переломный момент вскоре настанет», — отметила дипломат.

По данным официального представителя МИД Китая, врачи выписали из больниц почти 900 человек.

О вспышке неизвестной пневмонии власти Китая сообщили в декабре 2019 года. Очаг инфекции находился, предположительно, на мясном рынке в городе Ухань. Возбудителем болезни оказался коронавирус 2019-nCov.

Инфекция успела распространиться еще в 23 страны. По последним данным, на территории Китая вирусом заразились 24,3 тысячи человек, скончались 490, выздоровели почти 900. В России зафиксированы два случая заражения, оба заболевших оказались жителями КНР.