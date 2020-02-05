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11:51   5 Февраля 2020
Весь мир

Штормовое предупреждение экстренно объявили в Стамбуле

Штормовое предупреждение экстренно объявили в Стамбуле

Надвигается ураганный ветер скоростью до 100 километров в час. Об этом сообщил представитель Главного управления метеорологии Турции. По его словам, штормовое предупреждение объявили в Стамбуле, поэтому частично отменили паромное сообщение на Босфоре.

Турецкие метеорологи предупредили, что дует южный «лодос», который не только меняет направление течений в проливе, но и образовывает штормовые волны.

Власти Стамбула отменили большинство рейсов паромного сообщения на Босфоре. Метеорологи напомнили, что в ураганный ветер необходимо не приближаться к плохо закрепленным конструкциям, деревьям, столбам.

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Автор: Анатолий Кубарев
#турция #стамбул #общество #шторм

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