Штормовое предупреждение экстренно объявили в Стамбуле

Надвигается ураганный ветер скоростью до 100 километров в час. Об этом сообщил представитель Главного управления метеорологии Турции. По его словам, штормовое предупреждение объявили в Стамбуле, поэтому частично отменили паромное сообщение на Босфоре.

Турецкие метеорологи предупредили, что дует южный «лодос», который не только меняет направление течений в проливе, но и образовывает штормовые волны.

Власти Стамбула отменили большинство рейсов паромного сообщения на Босфоре. Метеорологи напомнили, что в ураганный ветер необходимо не приближаться к плохо закрепленным конструкциям, деревьям, столбам.