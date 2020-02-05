Ушел из жизни актер «Разбитых фонарей» и «Ментовских войн» Дмитрий Бульба

Российский артист Дмитрий Бульба ушел из жизни в возрасте 53 лет. В последние годы он снимался в таких знаменитых сериалах как «Ментовские войны», «Улицы разбитых фонарей» и «Невский. Проверка на прочность».

Помимо телесериалов Дмитрий Бульба играл в драмтеатре, после того, как блестяще окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кино. Параллельно с работой в ТЮЗе имени Брянцева Бульба стал сниматься в кино. Тогда же Дмитрий превосходно исполнил роль Свидригайлова в спектакле «Преступление и наказание».

«Дмитрий Бульба – актер уникальный. Он вносит в Аркадия Свидригайлова всю силу, глубину, всю тонкость собственной человеческой природы и актерской натуры, всю взрывчатую силу, сдержанную меланхолию и недешевую философию», — писала о его игре критик Лена Вестергольм.

Начиная с 2000-х, Дмитрий Бульба был замкнутым и редко выходил на связь, как рассказывают его коллеги.