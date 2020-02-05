Центробанк рассказал россиянам о новом виде мошенничества с кредитами

Новые схемы мошенничества с кредитами появились в России. Об этом в среду, 5 февраля, сообщает «Российская газета», ссылаясь на директора департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерия Ляха.

По данным газеты, схема обмана выглядит следующим образом: физлицу или индивидуальному предпринимателю выдают деньги, а затем кредитор исчезает. Должнику фактически некому выплачивать деньги, а процентная ставка договора при этом растет. Долг быстро увеличивается, и через некоторое время кредитор подает в суд, требуя погасить всю сумму с процентами сразу же.

Ранее сообщалось, что в России вступили в силу поправки в федеральные законы «О потребительском кредите» и «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». Отныне ставка по потребительским кредитам до года не может превышать 1,5 процента в день, а с июля 2019 года — более одного процента.