Комиссию ОП возмутило, что YouTube отдал права на Гимн РФ каким-то «проходимцам»

Рабочая группа Общественной палаты РФ по защите прав пользователей интернета провела в среду заседание, на котором обсуждалась недопустимая ситуация с видеохостингом YouTube. Напомним, что он позволил живущим в США украинцам заявить права на государственный Гимн Российской Федерации.

Заседание рабочей группы возглавил глава комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, президент ФЗНЦ (Фонда защиты национальных ценностей) Александр Малькевич. Также участие в работе рабочей группы приняли: общественница Евгения Чудновец, певица Виктория Черенцова, журналистка Юлия Витязева, продюсер Алла Наджиева-Воронцова, певец Игорь Наджиев, актер Михаил Хмуров, заслуженный артист РФ Ян Осин и блогер Вадим Манукян. Последний опубликовал отчет, на который ссылается Федеральное агентство новостей.

О том, что Российской федерации не принадлежат авторские права на государственный гимн страны в YouTube, собравшимся рассказал Игорь Наджиев. По его словам, двое предприимчивых выходцев с Украины, которые сейчас живут в США, создали «мутную контору», присвоившую себе на видеохостинге авторские права не только на русскую классику и легендарные советские песни, но даже на один из государственных символов РФ – ее Гимн.

Рабочая группа ОП в числе прочих тем обсудила эту возмутительную историю. При этом Игорь Наджиев рассказал о том, как ему приходится бороться с YouTube, где многочисленные фейковые каналы, появившиеся на свет спустя десятилетие после того, как он завел свой официальный канал, украли его песни.

Александр Малькевич пообещал, что не оставит в покое ни эту ситуацию, ни историю с российским Гимном.