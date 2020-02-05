Депутат ГД Бальбек назвал шоком для Киева слова Помпео про Крым

Крым не просто отошел от украинских берегов, а отчалил и убыл за горизонт. Такими словами депутат Государственной думы Руслан Бальбек прокомментировал РИА Новости заявление американского госсекретаря Майка Помпео про полуостров.

Ранее украинский портал «Новое время» со ссылкой на источник сообщил, что Майк Помпео в ходе закрытой встречи в Киеве назвал Крым потерянным для Украины и отметил, что мировые игроки это понимают​​​.

«В словах Помпео нет сенсаций», — считает Руслан Бальбек.

По его мнению, госсекретарь США искренне озвучил то, о чем думают во всем западном мире. Возможно, Майк Помпео подумал, что Украине лучше знать правду, чем «годами пить сладкий мед политической лжи и несбывшихся надежд».

«Без сомнения, для официального Киева эти слова — настоящий шок», — резюмировал Руслан Бальбек.