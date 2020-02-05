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 Нэнси Пелоси порвала текст речи Трампа

Нэнси Пелоси порвала текст речи Трампа
11:03   5 Февраля 2020
Весь мир

Нэнси Пелоси порвала текст речи Трампа

Нэнси Пелоси порвала текст речи Трампа

Спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси порвала текст речи американского лидера Дональда Трампа. Об этом стало известно в среду, 5 февраля.

Отмечается, что это случилось во время ежегодного обращения Трампа к Конгрессу США о положении дел в стране.

Перед началом выступления американский лидер раздал текст своей речи вице-президенту США Майку Пенсу и Пелоси. Женщина протянула руку в ответ, но Трамп отказался ее пожать.

Затем она демонстративно разорвала текст. Комментируя такой поступок, Пелоси заявила, что «это было вежливо с ее стороны, учитывая альтернативы».

«Это был манифест недоверия», — уточнила она.

Трамп и Пелоси представляют противоборствующие партии в США — Республиканскую и Демократическую. Политики давно конфликтуют друг с другом. Их отношения стали еще хуже на фоне импичмента, который Трампу вынесла возглавляемая Пэлоси Палата представителей.

Глава Белого дома во время выступления сообщил об успехах экономики США, а также о прочном положении страны. По его словам, в Штатах увеличилось количество рабочих мест. Он также подчеркнул, что в стране рекордное число занятых молодых людей. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#сша #политика #трамп #общество #весь мир

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