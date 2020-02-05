Нэнси Пелоси порвала текст речи Трампа

Спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси порвала текст речи американского лидера Дональда Трампа. Об этом стало известно в среду, 5 февраля.

Отмечается, что это случилось во время ежегодного обращения Трампа к Конгрессу США о положении дел в стране.

Перед началом выступления американский лидер раздал текст своей речи вице-президенту США Майку Пенсу и Пелоси. Женщина протянула руку в ответ, но Трамп отказался ее пожать.

.@SpeakerPelosi tears the text of @POTUS Trump's #SOTU address at the end of his speech. At the beginning of the address he appeared to refuse her offer of a handshake. pic.twitter.com/ovEwC8i5JD — KTVU (@KTVU) February 5, 2020

Затем она демонстративно разорвала текст. Комментируя такой поступок, Пелоси заявила, что «это было вежливо с ее стороны, учитывая альтернативы».

«Это был манифест недоверия», — уточнила она.

Трамп и Пелоси представляют противоборствующие партии в США — Республиканскую и Демократическую. Политики давно конфликтуют друг с другом. Их отношения стали еще хуже на фоне импичмента, который Трампу вынесла возглавляемая Пэлоси Палата представителей.

Глава Белого дома во время выступления сообщил об успехах экономики США, а также о прочном положении страны. По его словам, в Штатах увеличилось количество рабочих мест. Он также подчеркнул, что в стране рекордное число занятых молодых людей.