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10:48   5 Февраля 2020
Россия

Москвичи отпразднуют День российской науки на ВДНХ

Москвичи отпразднуют День российской науки на ВДНХ

Москвичей и гостей столицы ждут экскурсии, мастер-классы и лекции, посвященные высоким технологиям и научным дисциплинам​​​. Об этом сообщил представитель московского правительства. По его словам, ВДНХ 8 и 9 февраля отпразднует День российской науки.  

Праздник пройдет на 11 площадках. Одна из ключевых  — инновационно-образовательный комплекс «Техноград». Школьникам покажут беспилотники, а человекоподобный робот Теспиан расскажет о развитии искусственного интеллекта.

«Уверена, что День науки понравится посетителям абсолютно всех возрастов»,  — сказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, в центре «Космонавтика и авиация» стартует новая тематическая экскурсия «Химия и космос». Также гости узнают об устройстве современных электромобилей и попробуют обмануть детектор лжи.

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Автор: Анатолий Кубарев
#москва #россия #наука #вднх

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