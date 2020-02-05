Москвичи отпразднуют День российской науки на ВДНХ

Москвичей и гостей столицы ждут экскурсии, мастер-классы и лекции, посвященные высоким технологиям и научным дисциплинам​​​. Об этом сообщил представитель московского правительства. По его словам, ВДНХ 8 и 9 февраля отпразднует День российской науки.

Праздник пройдет на 11 площадках. Одна из ключевых — инновационно-образовательный комплекс «Техноград». Школьникам покажут беспилотники, а человекоподобный робот Теспиан расскажет о развитии искусственного интеллекта.

«Уверена, что День науки понравится посетителям абсолютно всех возрастов», — сказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, в центре «Космонавтика и авиация» стартует новая тематическая экскурсия «Химия и космос». Также гости узнают об устройстве современных электромобилей и попробуют обмануть детектор лжи.