Москвичи отпразднуют День российской науки на ВДНХ
Москвичей и гостей столицы ждут экскурсии, мастер-классы и лекции, посвященные высоким технологиям и научным дисциплинам. Об этом сообщил представитель московского правительства. По его словам, ВДНХ 8 и 9 февраля отпразднует День российской науки.
Праздник пройдет на 11 площадках. Одна из ключевых — инновационно-образовательный комплекс «Техноград». Школьникам покажут беспилотники, а человекоподобный робот Теспиан расскажет о развитии искусственного интеллекта.
«Уверена, что День науки понравится посетителям абсолютно всех возрастов», — сказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
По ее словам, в центре «Космонавтика и авиация» стартует новая тематическая экскурсия «Химия и космос». Также гости узнают об устройстве современных электромобилей и попробуют обмануть детектор лжи.
Познакомьтесь с беспилотниками, обманите детектор лжи. ВДНХ отпразднует День российской науки (интересно будет посетителям всех возрастов): https://t.co/VYS1E4SgLX#ВДНХ #MosRu pic.twitter.com/NxX24gnIHh— Москва (@moscow) February 5, 2020