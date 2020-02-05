ФАН приглашает обсудить работу над поправками в Конституцию в медиацентре «Патриот»
Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей проведут круглый стол с журналистами на тему «Как идет работа над поправками в Конституцию России». Мероприятие пройдет в четверг, 6 февраля, в 14:00.
Для участия в пресс-конференции приглашаются журналисты любых СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.
Среди приглашенных гостей будут депутат Государственной думы Виталий Милонов, члены рабочей группы по подготовке предложений о внесении правок в Конституцию Ирина Киркора (по скайпу) и Сергей Белов и другие.
Модератором дискуссии выступит председатель Комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной Палаты РФ Александр Малькевич.
Контакты пресс-центра «Патриот»:
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