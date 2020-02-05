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10:38   5 Февраля 2020
Россия

ФАН приглашает обсудить работу над поправками в Конституцию в медиацентре «Патриот»

ФАН приглашает обсудить работу над поправками в Конституцию в медиацентре «Патриот»

Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей проведут круглый стол с журналистами на тему «Как идет работа над поправками в Конституцию России». Мероприятие пройдет в четверг, 6 февраля, в 14:00.

Для участия в пресс-конференции приглашаются журналисты любых СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

Среди приглашенных гостей будут депутат Государственной думы Виталий Милонов,  члены рабочей группы по подготовке предложений о внесении правок в Конституцию Ирина Киркора (по скайпу) и Сергей Белов и другие.

Модератором дискуссии выступит председатель Комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной Палаты РФ Александр Малькевич.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Аккредитация по почте presscenter@mediapatriot.ru или по телефону: 8 (963) 231-53-16.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #сми #общество #круглый стол #патриот #федеральное агентство новостей

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