Россия в 2019 году получила от должников рекордную сумму выплат

Сумма долгов, возвращенных России в 2019 году впервые с 2010 года превысила сумму взятых кредитов.

Об этом в среду, 5 февраля, ссылаясь на данные Федерального казначейства по исполнению бюджета, сообщает газета «Известия».

Издание уточняет, что Россия в 2019 году взяла в кредит 215 миллиардов рублей, а по возврату кредитов получила от иностранных правительств 250 миллиардов рублей, оказавшись, таким образом в плюсе на 35 миллиардов рублей.

Как сообщил заместитель главы Минфина Сергей Сторчак, сумма погашенных долгов в 2019 году стала рекордной за последние десять лет, так как сразу у пяти – шести заемщиков наступил срок оплаты основной части долга.

В последний раз, когда в России была отмечена положительная разница по кредитам, в 2010 году, наша страна выплатила по кредитам 14 миллиардов рублей, а получила от должников 53 миллиарда.