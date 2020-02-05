Наказание за невыплату зарплаты в России могут ужесточить

Правительственная комиссия поручила Следственному комитету РФ и МВД проработать вопрос ужесточения наказания за задержку зарплаты более чем на два месяца. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источник в среду, 5 февраля.

Задержку выплат приравняют к преступлению средней тяжести, что повлечет наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

Сейчас частичная задержка зарплаты (пенсии, стипендии, пособий) на срок более трех месяцев грозит руководителю предприятия лишением свободы на срок до года. Полная невыплата более двух месяцев — лишением свободы до трех лет.

За 2019 год задолженность по зарплате в России выросла на 20 процентов и составила почти три миллиарда рублей. Всего выплаты не получили около 43 тысяч работников. Средняя сумма задолженности достигла 67 тысяч рублей.