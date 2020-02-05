По мнению председателя Национального родительского комитета Ирины Волынец, России необходима профилактика преступлений, в том числе домашнего насилия, в виде принудительного лечения от алкоголизма и наркомании.

Волынец уже направила соответствующее обращение главам Минздрава и Минтруда. В документе прописано, что большинство преступлений, сопровождающихся причинением вреда здоровью и жизни людей, совершаются в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Волынец подчеркнула, что лечение алкогольной и наркотической зависимости зачастую является долгосрочным и дорогостоящим. По ее словам, у зависимых зачастую просто не хватает на это средств или же силы воли, чтобы признать проблему. Автор обращения отметила, что сегодня существуют случаи принудительного лечения, однако только после совершенного в нетрезвом состоянии преступления. Волынец же настаивает, что нужно не бороться с последствиями, а предотвращать их.

«Принудительное лечение от алкоголизма и наркомании должно происходить по решению суда, исходя из состояния больного, не дожидаясь совершения преступления. Прошу внести соответствующие поправки в действующее законодательство для реализации данной инициативы», — сказано в тексте документа.

Домашнее насилие в России является весьма актуальной проблемой, особенно связанной с алкоголизмом. Чего только стоит случай, произошедший несколько дней назад в Петербурге, где горожанин на глазах у детей надругался над своей женой. Женщина призналась, что супруг регулярно выпивает уже почти три года, а также скандалит и бьет ее. По данным, представленным МВД, за девять месяцев прошлого года в России были совершены 15 тысяч преступлений в отношении женщин в рамках семейно-бытовых взаимоотношений.

Однако, руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев заявил, что подобный проект, связанный с принудительным лечением зависимых от алкоголя и наркотиков, нереализуем.

«Принудительным лечение может быть там, где есть хоть какое-то нарушение. Видно, что человек систематически нарушает закон, тогда да. С точки зрения реализации у нас алкоголь — это обычный, "нормальный" <...> продукт, который продается в магазинах. И сам факт приобретения и потребления не является нарушением. В какой-то части она [идея. — ред.] сработает, но в большей своей части — нет. Потому что она будет противоречить многим действующим нормам», — передает его слова издание NEWS.ru.

Тем не менее, МВД и Минюст сейчас разрабатывают положения нового Кодекса об административных нарушениях, которые обяжут отправиться на принудительное решение тех, кто регулярно распивает алкоголь в общественных местах и совершает правонарушения в нетрезвом виде.