Электрокары помогут увеличить поставки российского газа в Европу

Услуга быстрой зарядки электромобилей в Европе подорожала, что может привести к падению объема продаж экоавто. Об этом в комментарии NEWS.ru заявил эксперт агентства «Автостат Инфо» Александр Климнов.

По его словам, подорожание понятно, ведь компаниям, которые устанавливают станции зарядки электромобилей, нужно компенсировать расходы, а европейским правительствам — льготы на «раскручивание» экоавто.

США и КНР субсидировали 25–35 процентов от продажной стоимости электромобилей, Норвегия — 50 процентов. Впрочем, китайские власти планируют отказаться от данных мер поддержки. По мнению Климнова, подорожание СЗЭ именно в Европе связано с ростом рынка электромобилей в регионе в 2019 году.

Необходимо дождаться реакции и от конкурентов одной из крупнейших в Европе сетей зарядных станций для электрокаров Ionity, и от потребителей, ведь резкое увеличение цен может охладить интерес к экомобилям, тем более на фоне снижения стоимости нефти.