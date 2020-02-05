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10:30   5 Февраля 2020
Весь мир

Электрокары помогут увеличить поставки российского газа в Европу

Электрокары помогут увеличить поставки российского газа в Европу

Услуга быстрой зарядки электромобилей в Европе подорожала, что может привести к падению объема продаж экоавто. Об этом в комментарии NEWS.ru заявил эксперт агентства «Автостат Инфо» Александр Климнов.

По его словам, подорожание понятно, ведь компаниям, которые устанавливают станции зарядки электромобилей, нужно компенсировать расходы, а европейским правительствам  — льготы на «раскручивание» экоавто. 

Электрокары помогут увеличить поставки российского газа в Европу

США и КНР субсидировали 25–35 процентов от продажной стоимости электромобилей, Норвегия — 50 процентов. Впрочем, китайские власти планируют отказаться от данных мер поддержки. По мнению Климнова, подорожание СЗЭ именно в Европе связано с ростом рынка электромобилей в регионе в 2019 году.

Необходимо дождаться реакции и от конкурентов одной из крупнейших в Европе сетей зарядных станций для электрокаров Ionity, и от потребителей, ведь резкое увеличение цен может охладить интерес к экомобилям, тем более на фоне снижения стоимости нефти.

«Если продажи электромобилей в Европе все же начнут пробуксовывать, российский газ может быть дополнительно востребован именно в качестве моторного топлива», — добавил эксперт «Автостат Инфо».

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #европа #газ #электромобиль #станции

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