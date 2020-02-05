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10:17   5 Февраля 2020
Россия

Россия приступила к созданию 3D-принтера для нужд МКС

Россия приступила к созданию 3D-принтера для нужд МКС

Члены Фонда перспективных исследований и сотрудники Роскосмоса начали разработку космического 3D-принтера, который в будущем планируется испытать на МКС. Об этом в среду, 5 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя генерального директора фонда Виталия Давыдова. 

«Совместно с НПО "Техномаш" [входит в Роскосмос  — ред.] мы начали работы в области аддитивных технологий. Речь о создании 3D-принтера для работы в условиях космического пространства, определения задач для него», — цитирует агентство главу научно-технического совета. 

Отмечается, что демонстратор принтера планируется испытать на МКС. В случае успеха, космонавты смогут его использовать для печати на орбите элементов космической техники, в том числе крупногабаритных антенных систем. По его словам, 3D принтер в отдаленной перспективе можно будет использовать для изготовления конструкций баз на Луне и Марсе.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #общество #роскосмос #3d-принтер #наука и технологии

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