Россия приступила к созданию 3D-принтера для нужд МКС

Члены Фонда перспективных исследований и сотрудники Роскосмоса начали разработку космического 3D-принтера, который в будущем планируется испытать на МКС. Об этом в среду, 5 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя генерального директора фонда Виталия Давыдова.

«Совместно с НПО "Техномаш" [входит в Роскосмос — ред.] мы начали работы в области аддитивных технологий. Речь о создании 3D-принтера для работы в условиях космического пространства, определения задач для него», — цитирует агентство главу научно-технического совета.

Отмечается, что демонстратор принтера планируется испытать на МКС. В случае успеха, космонавты смогут его использовать для печати на орбите элементов космической техники, в том числе крупногабаритных антенных систем. По его словам, 3D принтер в отдаленной перспективе можно будет использовать для изготовления конструкций баз на Луне и Марсе.