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 Третий случай заражения коронавирусом подтвердили на Филиппинах

Третий случай заражения коронавирусом подтвердили на Филиппинах
9:48   5 Февраля 2020
Весь мир

Третий случай заражения коронавирусом подтвердили на Филиппинах

Третий случай заражения коронавирусом подтвердили на Филиппинах

Третий человек заразился коронавирусом на территории Филиппин. Об этом в среду сообщил телеканал ABS-CBN, ссылаясь на представителя Минздрава Филиппин Эрика Доминго.

По словам Доминго, коронавирусом заразилась 60-летняя женщина из китайского города Ухань. Она прибыла в провинцию Себу через Гонконг, а затем отправилась в город Бохоль, в котором обратилась к врачам, обнаружив у себя симптомы болезни.

Ранее стало известно, что 44-летний мужчина из Уханя, заразившийся коронавирусом, скончался на Филиппинах. По данным филиппинского отделения Всемирной организации здравоохранения, смерть мужчины стала первой за пределами КНР.

Как сообщил телеканал, в настоящий момент филиппинские специалисты наблюдают более 130 пациентов из-за подозрений на коронавирус. Ранее власти страны ввели запрет на выдачу туристических виз гражданам Китая, прибывающим на территорию Филиппин. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#общество #весь мир #филиппины

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