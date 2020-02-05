Почти полсотни скелетов со связанными руками нашли в Великобритании

В ходе строительства домов в английском городе Милтон-Кейнс на юго-востоке страны были обнаружены 42 скелета со связанными руками в неглубоких могилах, сообщает портал Livescience.

Местное издание MK Citizen рассказало, что останки были найдены еще в декабре. В то же время, член окружного совета Робин Стачбери объяснил, что связанные руки могут означать, что тела принадлежат казненным заключенным.

«Они могут быть датированы англосаксонскими временами, когда в Бакингемшире происходили убийства, или временами Гражданской войны [Английской революции XVII века – ред.], когда тоже были жертвы», — предположил он.

Стачбери подчеркнул, что находка имеет большую историческую значимость для графства.