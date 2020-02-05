Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Малькевич заявил, что Facebook нарушает права россиян на конфиденциальность

Малькевич заявил, что Facebook нарушает права россиян на конфиденциальность

Депутат рассказал о законопроекте, который введет автоблокировку звонков мошенников

Депутат рассказал о законопроекте, который введет автоблокировку звонков мошенников
Власти Украины уличены в фальсификации электронной переписи населения

Власти Украины уличены в фальсификации электронной переписи населения

 Латвийские спецслужбы провели обыски в офисе компании-ретрансляторе «Первого канала»

Латвийские спецслужбы провели обыски в офисе компании-ретрансляторе «Первого канала»
Почти полсотни скелетов со связанными руками нашли в Великобритании

Почти полсотни скелетов со связанными руками нашли в Великобритании

 Третий случай заражения коронавирусом подтвердили на Филиппинах

Третий случай заражения коронавирусом подтвердили на Филиппинах
Малькевич заявил, что Facebook нарушает права россиян на конфиденциальность

Малькевич заявил, что Facebook нарушает права россиян на конфиденциальность

Депутат рассказал о законопроекте, который введет автоблокировку звонков мошенников

Депутат рассказал о законопроекте, который введет автоблокировку звонков мошенников
Власти Украины уличены в фальсификации электронной переписи населения

Власти Украины уличены в фальсификации электронной переписи населения

 Латвийские спецслужбы провели обыски в офисе компании-ретрансляторе «Первого канала»

Латвийские спецслужбы провели обыски в офисе компании-ретрансляторе «Первого канала»
Почти полсотни скелетов со связанными руками нашли в Великобритании

Почти полсотни скелетов со связанными руками нашли в Великобритании

 Третий случай заражения коронавирусом подтвердили на Филиппинах

Третий случай заражения коронавирусом подтвердили на Филиппинах
10:02   5 Февраля 2020
Весь мир

Почти полсотни скелетов со связанными руками нашли в Великобритании

Почти полсотни скелетов со связанными руками нашли в Великобритании

В ходе строительства домов в английском городе Милтон-Кейнс на юго-востоке страны были обнаружены 42 скелета со связанными руками в неглубоких могилах, сообщает портал Livescience.

Местное издание MK Citizen рассказало, что останки были найдены еще в декабре. В то же время, член окружного совета Робин Стачбери объяснил, что связанные руки могут означать, что тела принадлежат казненным заключенным.

«Они могут быть датированы англосаксонскими временами, когда в Бакингемшире происходили убийства, или временами Гражданской войны [Английской революции XVII века – ред.], когда тоже были жертвы», — предположил он.

Стачбери подчеркнул, что находка имеет большую историческую значимость для графства.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Галина Кандинская
#великобритания

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...