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9:21   5 Февраля 2020
Весь мир

Руководство Twitter пообещало с марта 2020 года начать маркировать фейковые фото и видео

Руководство Twitter пообещало с марта 2020 года начать маркировать фейковые фото и видео

В компании сообщили, что на страницах социальной сети появятся специальные маркеры, которые позволят защитить пользователей от недостоверной информации. Об этом руководство Twitter сообщило на сайте компании.

«Мы знаем, что в некоторых публикациях в Twitter есть намеренно измененные фото и видео, которые наносят людям вред. Сегодня мы вводим новое правило и индикатор, который будет помечать их и давать людям объяснение относительно этой публикации», — сказано в сообщении на сайте.

Первые маркировки на недостоверном контенте появятся 5 марта. Напомним, что во вторник, 4 февраля, одно из подразделений Alphabet Inc представило приложение, которое позволяет распознавать фейковые фотографии.

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Автор: Галина Кандинская
#twitter #дезинформация

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