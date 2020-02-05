Суд отправил на принудительное лечение, мужчину вломившегося в дом Памфиловой

Ахад Карабалаев, который обвиняется в разбойном нападении и проникновении в дом главы Центризбиркома России Эллы Памфиловой, отправлен на принудительное лечение, так как, по заключению экспертов, страдает хроническим психическим расстройством.

Об этом в среду утром сообщает ТАСС, приводя заявление официального представителя Следственного комитета России Светланы Петренко.

«Согласно заключению комиссии экспертов, Карабалаев на момент совершения инкриминируемого деяния страдал хроническим психическим расстройством, в связи с чем не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими», — сообщила представитель СК РФ.

Также она добавила, что Карабалаев постановлением суда отправлен на принудительное стационарное лечение в специализированную медицинскую организацию.

При этом сообщается, что Ахад Карабалаев с 2014 года незаконно находился на территории РФ, не имея постоянного места жительства и источника дохода. Как установило следствие, 6 сентября 2019 года Карабалаев с целью кражи денег и драгоценностей проник в частный дом, принадлежащий Элле Памфиловой, где и был застигнут хозяйкой. Женщина оказала грабителю сопротивление, после чего он скрылся с места преступления, а на следующий день его задержали сотрудники полиции.