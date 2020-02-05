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9:30   5 Февраля 2020
Россия

Малькевич заявил, что Facebook нарушает права россиян на конфиденциальность

Малькевич заявил, что Facebook нарушает права россиян на конфиденциальность

Президент Фонда защиты национальных ценностей, глава комиссии по СМИ Общественной палаты Александр Малькевич напомнил, что зарубежные IT-компании используют персональные данные россиян в коммерческих целях и получают многомиллионные прибыли. При этом они не платят ни копейки налогов в российский бюджет, подчеркнул он в беседе с Федеральным агентством новостей в среду, 5 февраля. 

«Любое сообщение, либо реклама, размещенные в соцсети, могут стать достоянием миллионов, чем владельцы Facebook откровенно злоупотребляют,  — отметил глава ФЗНЦ.

По его словам, речь идет о пользовании персональными данными, которые помогают рекламодателям точечно размещать определенную рекламу, получая с нее огромную прибыль. При этом руководство Facebook демонстративно отказывается открыть в России официальное представительство и не платит абсолютно никаких налогов, нарушая законодательство РФ, согласно которому персональные данные россиян должны храниться на российских серверах. 

Подробнее о том, почему персональные данные россиян можно защитить только при хранении их в России читайте в материале Федерального агентства новостей.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #facebook #малькевич

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