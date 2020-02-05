Малькевич заявил, что Facebook нарушает права россиян на конфиденциальность

Президент Фонда защиты национальных ценностей, глава комиссии по СМИ Общественной палаты Александр Малькевич напомнил, что зарубежные IT-компании используют персональные данные россиян в коммерческих целях и получают многомиллионные прибыли. При этом они не платят ни копейки налогов в российский бюджет, подчеркнул он в беседе с Федеральным агентством новостей в среду, 5 февраля.

«Любое сообщение, либо реклама, размещенные в соцсети, могут стать достоянием миллионов, чем владельцы Facebook откровенно злоупотребляют, — отметил глава ФЗНЦ.

По его словам, речь идет о пользовании персональными данными, которые помогают рекламодателям точечно размещать определенную рекламу, получая с нее огромную прибыль. При этом руководство Facebook демонстративно отказывается открыть в России официальное представительство и не платит абсолютно никаких налогов, нарушая законодательство РФ, согласно которому персональные данные россиян должны храниться на российских серверах.

Подробнее о том, почему персональные данные россиян можно защитить только при хранении их в России читайте в материале Федерального агентства новостей.