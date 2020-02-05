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9:05   5 Февраля 2020
Россия

Депутат рассказал о законопроекте, который введет автоблокировку звонков мошенников

Депутат рассказал о законопроекте, который введет автоблокировку звонков мошенников

Глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что такие технологии уже есть, но для их реализации нужно наделить операторов связи большими полномочиями.

«Существует технологическая возможность блокировать звонок, который идёт не от банка. Телекоммуникационные компании смогут реагировать на несанкционированные звонки с таких номеров, чтобы мошенники не вводили людей в заблуждение», — объяснил Аксаков в беседе с журналистом «Парламентской газеты».

Депутат добавил, что технология больших данных даст возможность вовремя выявлять мошенников, даже если те будут регулярно менять номера. Аксаков подчеркнул, что в Совете Федерации позитивно встретили эту инициативу. В частности первый зампред  Первый зампред Комитета по экономической политике палаты регионов Сергей Калашников согласился, что вопрос борьбы с телефонными мошенниками актуален.

В заключение Аксаков отметил, что для реализации этой идеи, вероятно, потребуется отдельный закон, который не должен быть ограничен только банковскими махинациями. По мнению депутата, документ должен обеспечить россиян от всех видом электронного мошенничества.

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Автор: Лев Собакин
#госдума

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