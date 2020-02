Многие демократы в Конгрессе США отказались присутствовать на послании президента Трампа

Представители демократической партии в американском конгрессе всемером отказались присутствовать на ежегодном послании «О положении страны» в знак протеста действиям Дональда Трампа.

Число демократов, решивших бойкотировать президентское послание росло и к 5 февраля возросло минимум до семи. Присутствовать на речи Трампа отказались конгрессмены Эл Грин, Александрия Окасио-Кортес, Аянна Прессли, Стив Коэн, Эрл Блуменауэр, Максин Уотерс и Фредерика Уилсон. По данным газеты The Washington Post, некоторые из перечисленных политиков уже бойкотировали другие выступление действующего президента Соединенных Штатов.

Член Конгресса США Окасио-Кортес объяснила свое решение тем, что протестует простив «беззаконного поведения» и «подрыва конституции», которые демонстрирует Трамп.

After much deliberation, I have decided that I will not use my presence at a state ceremony to normalize Trump’s lawless conduct & subversion of the Constitution. None of this is normal, and I will not legitimize it. Consequently, I will not be attending the State of the Union.