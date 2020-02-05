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8:32   5 Февраля 2020
Весь мир

Многие демократы в Конгрессе США отказались присутствовать на послании президента Трампа

Многие демократы в Конгрессе США отказались присутствовать на послании президента Трампа

Представители демократической партии в американском конгрессе всемером отказались присутствовать на ежегодном послании «О положении страны» в знак протеста действиям Дональда Трампа.

Число демократов, решивших бойкотировать президентское послание росло и к 5 февраля возросло минимум до семи. Присутствовать на речи Трампа отказались конгрессмены Эл Грин, Александрия Окасио-Кортес, Аянна Прессли, Стив Коэн, Эрл Блуменауэр, Максин Уотерс и Фредерика Уилсон. По данным газеты The Washington Post, некоторые из перечисленных политиков уже бойкотировали другие выступление действующего президента Соединенных Штатов.

Член Конгресса США Окасио-Кортес объяснила свое решение тем, что протестует простив «беззаконного поведения» и «подрыва конституции», которые демонстрирует Трамп. 

«Ничего из этого не является нормой, и я не буду придавать этому легитимность. Следовательно, меня не будет на [послании — ред.] «О положении страны», — написала она в своем Twitter.

Нэнси Пелоси, которая представляет Демократическую партию США от штата Калифорния, заявила, что демократы будут воспринимать Трампа как гостя. Она добавила, что демократы «надеются, что он будет вести себя как гость».

Президент США Дональд Трамп выступить с третьим посланием от начала своего президентского срока. Глава страны, как и Билл Клинтон более двадцати лет назад, будет обращаться с речью к американцам, будучи подвергнутым процедуре импичмента, финальным аккордом которой станет голосование в Сенате в среду.

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Автор: Галина Кандинская
#сша #трамп #послание

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