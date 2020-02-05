США, Франция и Британия запросили заседание Совбеза ООН по ситуации в Сирии

США, Великобритания и Франция запросили обсуждение в Собвезе ООН ситуации в Сирии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в СБ.

Собеседник агентства сообщил, что представители Франции, США и Великобритании запросили брифинг по ситуации на северо-западе САР с участием спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Гейра Педерсена и представителей Управления по координации гуманитарных вопросов.

По предварительным данным, заседание может состояться в четверг.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш призвал к немедленному прекращению боевых действий на северо-западе Сирии. В сентябре он объявил состав комиссии по расследованию воздушных атак на объекты гражданской инфраструктуры на северо-западе Сирии, включающий десять стран Совбеза ООН.