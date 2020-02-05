Трамп в выступлении перед Конгрессом США пообещал «сокрушить тиранию» Мадуро

Американский президент Дональд Трамп во время ежегодного выступления перед Конгрессом США пообещал «сокрушить тиранию» в Венесуэле.

Трамп заявил, что США возглавляют дипломатическую коалицию из 59 стран, которые выступают против «социалистического диктатора» Николаса Мадуро. По его словам, Мадуро якобы является «незаконным правителем и тираном».

«Но власть тирании Мадуро будет сокрушена и сломлена», — заявил президент США в выступлении перед сенаторами и конгрессменами.

Также американский президент добавил, что США поддерживают надежды жителей Кубы, Никарагуа и Венесуэлы на «восстановление демократии».

Трамп после этого обратился к присутствующему в зале лидеру оппозиции Венесуэлы Хуану Гуаидо. Он подтвердил, что именно Гуаидо США считают «законным и истинным президентом». Визит венесуэльского оппозиционера в Вашингтон ранее не анонсировался.