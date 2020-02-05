Трамп обратился к террористам с трибуны Конгресса США

Американский президент Дональд Трамп обратился с трибуны конгресса к террористам.

В своем ежегодном обращении к Конгрессу США о положении дел в стране он заявил, что сигнал Вашингтона террористам «совершенно ясен».

Трамп отметил, что террористы смогут скрыться от американского правосудия, и если они нападут на граждан США, то лишатся жизни.

В связи с этим он также упомянул убийство иранского генерала Касема Сулеймани, назвав его «главным террористом».

3 января США провели в Багдаде операцию по убийству Сулеймани. Тегеран в ответ нанес ракетные базы по американским базам в Ираке. В результате контузии получили 50 американцев. Из-за ожидания возможных атак со стороны США, иранские военные по ошибке сбили украинский «Боинг», в результате чего погибли 176 человек. Многие эксперты отмечают, что действия США дестабилизируют ситуацию на Ближнем Востоке.